До здійснення теракту під Радою 31 серпня безпосередньо причетні три людини - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков заявив під час виступу у парламенті.

З цих людей, зазначив міністр, «одна особа - це виконавець, а ще двоє брали участь у зустрічі з цією особою, маскування його дій під час кидка гранати та забезпечення відходу з місця подій».

За словами Авакова, “основними ініціаторами сутичок стали активісти із середовища учасників вуличної акції ВО “Свобода”.

Водночас, за його словами, підрозділи МВС та Нацгвардії жодним чином не провокували до насилля і максимально обмежили застосування сили зі свого боку.

Аваков зазначив, що в ході розслідування встановлено понад 100 агресивно налаштованих громадян, які наносили представникам МВС удари ногами, руками, кийками і палицями та чинили інші агресивні дії проти правоохоронців.

Міністр наголосив, що на сьогодні вже повідомлено про підозру 22 особам - у вчиненні масових заворушень та заподіянні працівникам правоохоронних органів тілесних ушкоджень.

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Глава відомства додав, що ще відносно 10 правопорушників повідомлення про підозру погоджено із Генпрокуратурою і вирішуватиметься питання щодо обрання фігурантам відповідних запобіжних заходів. Крім того, судом заарештовано 17 осіб, а ще трьом обрано запобіжні заходи, не пов'язані з позбавленням волі. Також одного підозрюваного оголошено в розшук.

Аваков також зауважив, що серед осіб, які наносили тілесні ушкодження правоохоронцям, є колишні народні депутати України.

“В даному випадку жодним чином не йдеться про політичні переслідування, а правова оцінка дається виключно конкретним діям конкретної особи”, - уточнив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Того ж дня було затримано екс-бійця спецбатальйону МВС “Січ” Ігоря Гуменюка за підозрою в тому, що він кинув бойову гранату у правоохоронців. 2 вересня Печерський райсуд Києва обрав Гуменюку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці.

Також за участь у заворушеннях було затримано ще 17 осіб.