В озері поблизу Умані знайшли тіло зниклого раніше ізраїльтянина

Як повідомляє Jewishnews.com.ua з посиланням на джерела в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю та консульстві Ізраїлю, зниклий безвісти громадянин Ізраїлю Амір Охан, який приїхав в Умань на святкування Рош а-Шана, був знайдений мертвим.

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Тіло 28-річного Охана було знайдено в озері. Труп чоловіка був опізнаний. Сім'ю вже сповістили.

Свідки повідомляли, що на другий день свята Амір пішов у ліс з одним знайомим, потім молоді люди розділилися, щоб не заважати один одному медитувати. Це був останній раз, коли Охана бачили живим.

У пошуках чоловіка були задіяні місцеві та ізраїльські правоохоронці, а також загін рятувальників-добровольців організації "Зака".