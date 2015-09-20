МВС: ситуація на адмінкордоні з Кримом контрольована

Про це повідомляє Управління МВС в Херсонській області. "Ситуація на контрольно-пропускних пунктах "Чонгар", "Каланчак" і "Чаплинка" на 13-ту годину стабільна і контрольована. Автодороги не заблоковані, і легковий пасажирський транспорт проїжджають без перешкод", - сказано в повідомленні.

Читайте такожПрикордонники вже почали пропускати вантажівки в Крим через "Каланчак", де утворився великий заторЗазначається, що з громадянами і водіями транспортних засобів, які зібралися біля КПП, працівники міліції проводять роз'яснювальну роботу щодо недопущення порушень громадського порядку.

Як повідомляв УНІАН, кримські татари іа активісти сьогодні з 12:00 почали безстрокову акцію з блокади півострова з боку материкової України, яка полягає в недопущенні вантажного транспорту в Крим. Було перекрито дороги в окупований Росією Крим біля пунктів пропуску в Херсонській області.

За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускатимуть пішоходів і легковий транспорт.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров не виключив, що слідом за «продуктовою блокадою» Криму, окупованого Росією, кримські татари добиватимсуться припинення постачання електроенергії на півострів.

Тим часом на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Каланчак" українські прикордонники сьогодні пропустили вантажний транспорт, що рухається в бік Криму.

За словами начальника Херсонського прикордонного загону полковника Анатолія Федорчука, затримки на пункті в'їзду-виїзду на територію тимчасово окупованого півострова, через які утворився трикілометровий затор, пов'язані з роботою прикордонної служби іншої сторони.