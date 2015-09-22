У Росії засідання у справі української льотчиці Савченко хочуть приховати від ЗМІ: журналістів не допустили

Про це в Twitter повідомив один з адвокатів Савченко Марк Фейгін.

«Зал заповнений козаками замість журналістів. Нікого з преси не пустили. Ось вам і відкритий суд», - написав Фейгін.

За його словами, крім справи Савченко сьогодні в Донецькому міському суді інші справи не розглядаються.

«Жоден потерпілий не присутній у залі суду», - написав Фейгін.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Донецький міський суд Ростовської області почне слухання по суті кримінальної справи проти Савченко.

Справа Савченко буде розглянута колегією з трьох суддів. 15 вересня в Донецькому міськсуді відбулися попередні слухання у справі української льотчиці.

Тоді суд визначив 4 перші дні засідань з розгляду справи Савченко: 22 вересня, 29, 30 та 1 жовтня, початок засідань - в 11.00.

Раніше Фейгін повідомив, що захист наполягає на зміні запобіжного заходу на будь-який, не пов'язаний з триманням під вартою. Але суд міста Донецька задовольнив клопотання російської прокуратури і залишив Савченко під вартою ще на 6 місяців.

Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі йдеться про її звинувачення у замаху на вбивство та вбивство.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний строк ув'язнення - 25 років.