На Волині нелегальні добувачі бурштину погрожують перекрити трасу на Варшаву, затримано 17 осіб (фоторепортаж)

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Волинській області, інформація про те, що у лісовому масиві Маневицького району група людей у кількості 300 чоловік вчиняє активні дії щодо незаконного видобутку бурштину-сирцю надійшла у чергову частину Маневицького райвідділу міліції ще 21 вересня.

На охорону громадського порядку було залучено близько 1 тис. співробітників УМВС, СБУ, УДСНС, Нацгвардії, Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, а також представники громадських організацій.

Крім цього, на допомогу прибули працівники міліції особливого призначення із сусідніх областей. Для перекриття шляхів також було залучено БТР та сільськогосподарську техніку.

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Наразі правоохоронці затримали чотири транспортних засоби та 17 осіб. Вилучено бурштин, грошові кошти та інвентар для видобутку.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

Станом на 11.00 на місці інциденту зібралося близько 200 громадян та 20 транспортних засобів, які намагаються проїхати у лісовий масив.

За інформацією поінформованого джерела в обласному управлінні УМВС, вчора, 22 вересня, правоохоронцям не вдалося порозумітися із копачами бурштину, які не допустили міліцію до місць видобування.

За даними джерела, у Маневицькому лісі минулої ночі зібралося до 1 тис. нелегальних копачів, в основному заїжджі із сусідніх Львівської та Рівненської областей. Сьогодні їх кількість зменшилася. Але вони вимагають дозволити копати бурштин і прагнуть спілкування із головою Волинської облдержадміністрації Володимиром Гунчиком, наголошуючи на тому, що копання бурштину – їхній основний заробіток.

Копачі також погрожують перекрити міжнародну трасу "Київ-Маневичі-Варшава".

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ у Волинській області, наразі офіційного повідомлення про перекриття цієї траси не зареєстровано.