Аваков звинуватив Добкіна в провокаціях і закликав харків'ян не піддаватися

Відповідний запис він зробив на своїй сторінці в Facebook.

"Записний провокатор, відомий Харкову під ніком "Допа" , в спробі реалізувати своє примітивне бажання дестабілізувати ситуацію в місті напередодні вступу на службу нової патрульної поліції – закидає провокативну ідею про перейменування однієї з вулиць Харкова - на вулицю "Героїв Беркута". У відповідь обурені (піддалися на провокацію!) патріоти і ветерани АТО проводять дитячу, дурну, негарну акцію біля його будинку і ще більш дурний і дитячий напад на будівлю Харківської міськради з безглуздою вимогою зустрічі-сатисфакції з "допою" і "гепою", - пише Аваков.

Читайте такожПісля атаки на свій будинок Добкін хоче вивезти з України родину (відео)

За його словами, провокація досягла мети, "провокатори знову опинилися в середовищі, яка їм мила, звична і комфортна - хаосу, негативу...".

Міністр МВС в своєму записі також закликав жителів Харкова не піддаватися на провокації.

Крім цього, Аваков вимагає адекватного судового розгляду і законного вироку.

Як повідомляв УНІАН, активісти проводили акцію біля будинку Добкіна в Харкові. Пікетувальники були одягнені в камуфляж і тримали прапори з символікою батальйону "Азов". Вони повісили на будинок Добкіна табличку "вул. Беркута" і розмалювали паркан.

Після цього невідомі в камуфляжі і балаклавах дійшли до Харківської міськради. Відбулося кілька коротких зіткнень між міліцією та людьми в балаклаві.