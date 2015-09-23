Невідомі, які атакували будинок Добкіна, увірвалися в будівлю Харківської міськради, відбулися сутички з міліцією (фото)

Про це повідомляє "112 Україна".

"Ми знаходимося біля Харківської міськради, де зараз проходить сесія. Напередодні у приміщення Михайла Добкіна приїхало понад двохсот людей у балаклаві. Зараз прийшли до будівлі міськради і вимагали, щоб до них вийшов Геннадій Кернес.

Відбулося кілька зіткнень між міліцією та людьми у балаклаві. Кілька хвилин тому хтось пустив сльозогінний газ. Вхід до міськради оточений щільним кордоном міліції. Хлопці відійшли буквально на 20 м. Жодних конкретних вимог поки люди в балаклавах не висувають, однак перебуваючи у будинку Добкіна, вони сказали, що їх завдання викинути з міста Добкіна і зробити так, щоб Кернес не став мером Харкова", - розповіла кореспондент.

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Як повідомляє харківський журналіст Слава Мавричев на своїй сторінці в Facebook, люди в масках увірвалися в будівлю Харківської міськради, де пробули три хвилини. "Побуянили у адміністратора Кернеса - розбили телефон - і вийшли. На виході зчепилися з міліцією. Наче побили одного із співробітників. Після - сіли в кілька автобусів і поїхали", - написав журналіст.

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Раніше повідомлялося, що активісти проводять акцію біля будинку народного депутата, екс-голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна в Харкові. Пікетувальники одягнені в камуфляж і тримають прапори з символікою батальйону "Азов". Вони повісили на будинок Добкіна табличку "вул. Беркута" і розмалювали паркан.

Крім того, мітингувальники зафарбували вікно білою фарбою, звідки визирав охоронець.