Генштаб розкрив подробиці створення нових підрозділів ЗСУ

Як повідомляє прес-служба Генштабу на свої сторінці у Facebook, зокрема посилити бойову здатність армії має формування 10 гірсько-штурмової бригади.

"Нині триває формування нових частин та підрозділів, для яких визначаються завдання відповідно до ситуацій застосування Збройних Сил України. Все це є частиною загального плану Збройних Сил України зміцнювати та збільшувати армію до заявленої Президентом України – Верховним Головнокомандувачем кількості", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, військова доктрина України на 2015-2020 роки чітко визначила, що Російська Федерація є військовим противником України і цей документ містить реальну оцінку подій, настроїв та планів країн, що межують з Україною.

"Нова воєнна доктрина не лише не визнає загрози з боку країн НАТО, але й за наполяганням Президента України прямо ставить мету – вступ України до Північно-Атлантичного альянсу. Протистояти російській загрозі Україна може тільки разом з іншими країнами Європи та США. Це дозволить оптимізувати витрати на оборону, зробивши її більш ефективною", - резюмували у Генштабі.