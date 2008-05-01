Ідентифікували тіла 19 загиблих в результаті катастрофи Мі-8 у Чорному морі

Фахівцями відділення судово-медичної експертизи Сімферополя ідентифіковано тіла 19 загиблих внаслідок катастрофи вертольота Мі-8 в акваторії Чорного моря (район бурової установки "Таврида").

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, експертами Урядової комісії з розслідування причин аварії завершено роботу на місці катастрофи, водолазами піднято з води уламки вертольоту, які зібрані у спеціалізований контейнер, завантажені на плавкран і транспортуються на берег для подальшого вивчення.

Ситуація перебуває під контролем Урядової комісії з розслідування причин аварії.

Як повідомляв УНІАН, вертоліт Мі-8 розбився 28 квітня при посадці на плавучу бурову платформу "Таврида" у Чорному морі. На борту вертольота перебуло 17 співробітників "Чорноморнафтогазу" і троє членів екіпажу. Усі вони загинули.