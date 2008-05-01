Бойко каже, що Україна не розрахувалася з Росією за газ

Україна не повністю розрахувалася з Росією за спожитий газ.

Про це в інтерв’ю радіо «Свобода» заявив колишній міністр палива та енергетики, народний депутат від Партії регіонів Юрій БОЙКО.

Ю.БОЙКО стверджує, що переважна частина документів, пов’язаних із газовими домовленостями, справді були оформлені й, відповідно, кошти були сплачені. „Але частина документів залишилася неоформленою. Тобто, частково газ залишився неоплаченим. Яка це частина, думаю, буде зрозуміло у найближчі 2-3 тижні. Не оформлено документи, і взагалі не зрозуміло, скільки його залишилося. Тому він (борг) не погашений, і, наскільки я знаю, грошей на газ не вистачає», - зауважив депутат.

Як відомо, 28 квітня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після зустрічі у Києві з російським колегою Віктором ЗУБКОВИМ заявила, що Україна повернула Росії усі борги за спожитий газ.

Раніше Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляв, що Україна заборгувала Росії 2 млрд. дол. за газ. Прем’єр заперечувала таку суму боргу, говорячи про заборгованість близько 900 млн. дол. Ю.ТИМОШЕНКО пояснювала, що причиною формування такого боргу є відсутність підписаних актів про постачання природного газу.