Ukraine Today починає кабельне мовлення у Великій Британії

Ukraine Today, перший український мультиплатформний інформаційний проект, що мовить у форматі 24/7 англійською мовою, відтепер доступний до перегляду у Великій Британії. Телеканал починає цілодобове мовлення у мережі Virgin TiVo, європейська категорія додатку Worldbox, котрий забезпечить доступ до актуальної інформації з України та Східної Європи для двох мільйонів домогосподарств, повідомляє ТСН.

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Нагадаємо, що цього року Ukraine Today став доступним до перегляду у кабельних мережах Німеччини, Нідерландів, Бельгії та Іспанії. Загалом, європейська аудиторія телеканалу в кабельних мережах наразі складає понад 15 млн. домогосподарств, без урахування покриття супутника HotBird, котре складає понад 30 млн. домогосподарств.

Досягненням 2015 року також став запуск Ukraine Today у липні в кабельній мережі MHz Networks (2 млн. абонентів) у Вашингтоні, США. Таким чином, Ukraine Today став першим українським новинним телеканалом, котрий почав мовити за океаном.

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Тетяна Пушнова, Генеральний продюсер Ukraine Today: "Велика Британія завжди була однією з пріоритетних для нас країн, і ми довго працювали над запуском Ukraine Today у Virgin Media. Для нас це велика перемога, адже провайдер надзвичайно вимогливий до контенту, технічних параметрів, та дуже вибірковий до тих каналів, котрі пропонує своїм глядачам. Але тепер ми впевнені, що понад 2 мільйона британських сімей побачать, що насправді відбувається в Україні".

Ukraine Today – перший український мультиплатформний проект для міжнародної аудиторії, презентований у серпні 2014 року, який веде цілодобове інформаційне мовлення англійською мовою. Канал висвітлює широкий спектр інформації щодо поточного конфлікту в Україні а також новин Східної Європи та Пострадянських країн. Окрім того - новини культури, спорту, економіки.

Наразі мовлення ведеться через один з найбільших супутників, Hotbird, та в кабельних мережах Європи.

Детальніше про покриття каналу: http://uatoday.tv/about

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