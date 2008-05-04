У Львові анонімне «замінування» зірвало концерт з нагоди Дня міста

Вчора у Львові о 22.04 на телефон „01” надійшло анонімне повідомлення про закладення вибухового пристрою на території площі Ринок, де мав розпочатися святковий концерт, присвячений Дню міста.

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби МНС полковник Ігор КРОЛЬ, до 23.45 працівниками вибухотехнічного відділу була обстежена площа та сценічна частина, при цьому вибуховий пристрій не виявлений.

Для проведення перевірки концерт відмінили та з площі Ринок вивели близько 1 тис. осіб. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.