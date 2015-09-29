В Україні останній день вересня буде прохолодним і дощовим
14:25, 29 вересня 2015Суспільство
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У середу, 30 вересня, в Україні очікується значне зниження температури повітря, у південних і центральних областях можливі дощі.
У південних і центральних областях можливі дощі / flickr.com/photos/desomnis
Про це повідомляє Укргідрометцентр. "Вночі та вдень на більшості території країни опадів не передбачається, лише на Півдні та у Центрі можливі дощі, місцями – з грозами", - йдеться в повідомленні.
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Вночі температура повітря опуститься – до +5..+9°С, в Карпатах – до +4°С. Вдень повітря прогріється до +12..+17°С, на Сході та Півдні - до +22°С.
У Києві та області буде малохмарна погода без опадів. Температура вночі +7..+9°С, вдень – до +15°С.
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