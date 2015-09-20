У Росії заявляють про затримання українського прикордонника

В прикордонному управлінні ФСБ Росії заявляють про затримання в Курській області українського прикордонника, який нібито незаконно перетнув україно-російський кордон, повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу прикордонного управління ФСБ по регіону.

Інцидент стався 19 вересня в Глушковському районі Курської області (межує з Сумською областю) недалеко від населеного пункту Волфино.

"Затриманий був одягнений у військову форму зі знаками розрізнення Державної прикордонної служби України і представився військовослужбовцем Сумського прикордонного загону", - сказали в прикордонуправлінні. Наразі він знаходиться в населеному пункті Тьоткіно на україно-російському кордоні.

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"На даний час про інцидент проінформована українська сторона по лінії прикордонних представників", - додали в ФСБ.