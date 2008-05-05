Семенюк намагається віднадити інвесторів від задуму конкурента

Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО застерігає потенційних інвесторів від участі у відновленому конкурсі по Одеському припортовому заводу. Про це вона сьогодні повідомила журналістам.

«У такій ситуації прихід інвесторів на підприємство є небезпечним, оскільки рішення буде оспорено в судовому порядку», - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. «До того ж, я не впевнена щодо гарантій повернення заставних внесків», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Фонду поширила інформацію про те, що Фонд повернув ТОВ “Азот-Сервіс” (Російська Федерація) гарантійний внесок, перерахований компанією для участі в конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Водночас, представлений прем`єр-міністром України як в.о. голови ФДМУ Андрій ПОРТНОВ заявив, що В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО не може повернути заставу, оскільки Державне казначейство заблокувало всі валютні й гривневі рахунки Фонду державного майна України й відкрило їх на в.о. голови ФДМУ.

Довідка УНІАН. 15 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив розпорядження Кабміну від 11 лютого 2008 року про затвердження умов конкурсу з продажу 99,52% пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

25 квітня представлений прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО колективу ФДМУ як в.о. голови Фонду А.ПОРТНОВ повідомив, що Окружний адміністративний суд міста Києва 24 квітня ухвалив рішення про зупинку наказів В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО про припинення приватизації Одеського припортового заводу. Після чого А.ПОРТНОВ заявив про те, що підписав наказ про відновлення конкурсу з продажу ОПЗ.