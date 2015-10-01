Полторак заявив, що керівний склад військових вишів повинен пройти через АТО

Весь керівний склад військових вишів має пройти через АТО, а деякі з них можуть бути закриті.

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак на колегії Міністерства оборони, передає кореспондент УНІАН.

«Весь керівний склад має пройти через зону проведення антитерористичної операції, безпосередньо беручи участь в організації бойових дій в зоні АТО. Починаючи від керівника вишу, і завершуючи викладачами військових дисциплін. Начальники кафедр, особливо тих, які викладають військові дисципліни, заступник начальника, старший викладач, викладач, мають бути лише учасниками бойових дій. Я забороняю залишати в академіях, вишах випускників на кафедрах одразу - лише після проходження практики у військах і після набуття бойового досвіду. Не може викладати той, хто знає, як воювати, лише в теорії, не може вчити того, хто має практичний досвід”, - наголосив міністр.

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Також Полторак додав, що діяльність всіх керівників військових вишів буде розглянута на вищій атестаційній комісії на предмет відповідності займаній посаді.

Крім того, глава оборонного відомства, звертаючись до присутніх, заявив, що деякі військові педагоги та науковці не пройдуть переатестацію.

«Ви не бачите проблем, ви не бачите перспективи, а я не бачу вас на цьому місці», - додав Полторак.

Крім того він доручив першому заступнику міністра оборони створити комісію з реформування військових вишів, та підготувати до 1 листопада відповідні пропозиції.

«У нас є навчальні заклади, які лише носять військову форму, а так важко сказати, що вони військові навчальні заклади», - зауважив міністр.