Пєсков: питання Савченко не може обговорюватися до рішення суду
Речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив після зустрічі лідерів «нормандської четвірки» в Парижі, що порушене там питання про народного депутата України Надію Савченко, яка перебуває в Росії за гратами, не може обговорюватися до винесення їй вироку.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За словами речника, в ході зустрічі російська сторона на слова президента України Петра Порошенка про Савченко відповідала, що про це неможливо говорити в перебігу судового процесу, поки він не завершений.
Глава української держави, із свого боку, повідомив після зустрічі, що і він сам, і президент Франції Франсуа Олланд, і канцлер Німеччини Ангела Меркель виступили зі спільною позицією за негайне звільнення Надії Савченко, а також режисера Олега Сенцова та інших українців, що незаконно утримуються під вартою чи вже засуджені в Росії.
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Як повідомляв УНІАН раніше, парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про неприпустимість зловживання такою мірою запобіжного заходу як утримання під вартою. Зокрема, згідно з резолюцією, утримуючи Савченко, Росія "переслідує політичні, в тому числі зовнішньополітичні цілі".