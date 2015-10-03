Пєсков: питання Савченко не може обговорюватися до рішення суду

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами речника, в ході зустрічі російська сторона на слова президента України Петра Порошенка про Савченко відповідала, що про це неможливо говорити в перебігу судового процесу, поки він не завершений.

Глава української держави, із свого боку, повідомив після зустрічі, що і він сам, і президент Франції Франсуа Олланд, і канцлер Німеччини Ангела Меркель виступили зі спільною позицією за негайне звільнення Надії Савченко, а також режисера Олега Сенцова та інших українців, що незаконно утримуються під вартою чи вже засуджені в Росії.

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Як повідомляв УНІАН раніше, парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про неприпустимість зловживання такою мірою запобіжного заходу як утримання під вартою. Зокрема, згідно з резолюцією, утримуючи Савченко, Росія "переслідує політичні, в тому числі зовнішньополітичні цілі".