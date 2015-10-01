У ПАРЄ назвали ціль утримання Росією під вартою української льотчиці Савченко

Про це повідомили у прес-службі Ради Європи, передає "Європейська правда".

Зокрема, серед країн, які зловживають такою мірою запобіжного заходу, названі Росія, Грузія, Туреччина та Азербайджан.

Як приклад зловживання у ПАРЄ наводять справу української льотчиці Надії Савченко.

Зокрема, згідно з резолюцією, утримуючи Савченко, Росія "переслідує політичні, в тому числі зовнішньополітичні цілі".

Крім того, утримання під вартою використовується окремими країнами як спосіб дискредитації або нейтралізації політичних конкурентів; здійснення тиску на ув'язнених з метою змусити їх продати свій бізнес; залякування громадянського суспільства і зменшення критики.

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Крім того, у ПАРЄ висловили стурбованість надмірною присутністю іноземних громадян серед утримуваних під вартою.

"Це викликає стурбованість тим, що правові підстави утримання під вартою застосовують дискримінаційним чином", - йдеться у резолюції.

У ПАРЄ наголосили на прогресі таких країн, як Польща, у зменшенні досудового утримання під вартою.

"Інші країни, такі як РФ, Туреччина і Грузія, провели реформи законодавства та вжили відповідних практичних заходів, однак зловживання досудовим утриманням досі відбувається", - зазначили у ПАРЄ.

В Асамблеї закликали країн-учасниць Європейської конвенції з прав людини до здійснення заходів, спрямованих на зменшення досудового утримання і, зокрема, усунення дискримінації у застосуванні норм, що регулюють утримання під вартою іноземних громадян.