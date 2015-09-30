Порошенко закликав ООН тиснути на Росію, щоб звільнити незаконно утримуваних українців

Про це президент України заявив, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає прес-служба глави держави.

«Не маю права не згадати з цієї високої трибуни імена Надії Савченко, Олега Сенцова, Олександра Кольченка та багатьох інших українців – політичних в’язнів російського режиму, яких Кремль продовжує незаконно утримувати у своїх тюрмах. Наприклад, Олег Сенцов – поважний кінорежисер. Його судять лише за те, що він – українець», - заявив Порошенко.

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«Досягти нашої мети ми зможемо лише тоді, коли цей тиск буде справді глобальним», - наголосив Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з т.зв. «розглядом по суті кримінальної справи» над Надією Савченко, яка у червні 2014 року була захоплена в полон в Луганській області України представниками підтримуваних Росією незаконних збройних формувань та викрадена з території України.