Суд вимагає від адвокатів Савченко не писати в соцмережах про процес

"Вважаю за необхідне попередити адвокатів, що вважаю небажаним коментарі про хід процесу в соціальних мережах", - сказав суддя, повідомляє "Українська правда".

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Адвокат Микола Полозов заперечив, що це жодним чином не заважає ні роботі суду, ні захисту підсудної. Тим не менш, суддя знову заявив про небажаність публікацій із залу суду в інтернеті.

Сьогодні суд відновив роботу, продовживши допит потерпілого громадянина України, який зараз живе Санкт-Петербурзі, Геннадія Талалаєва.

Як і інші троє опитаних жителів селища Металіст Луганської області, які групою покинули обстрілювали артилерією селище, він заявив, що бачив в лісопосадці неподалік від обстрілюваного блокпоста російського журналіста з відеокамерою.

Крім того, адвокат Ілля Новіков попросив його уточнити свідчення про "ополченців" на блок-посту, про яких той заявив у середу, сказавши, що їх було 20-25 осіб. Свідок підтверджує, що їх було там справді чимало.

Нагадаємо, згідно з обвинувальним висновком, Надія Савченко нібито наводила вогонь на "цивільних осіб, які не мали ознак учасників збройного протистояння".

Відповідаючи на запитання Іллі Новікова про те, чи приносив слідчий до потерпілого додому принтер, Талалаєв відповів - ні. Каже, що слідчі приходили до нього два рази. При цьому протокол з його показаннями роздрукований і на ньому стоїть підпис Талалаєва. Яким чином слідчий роздруковував цей перший протокол, пояснити він не може.

Суд у четвер опитає дружину і доньку Талалаєва.

Напередодні захисник Надії Савченко Марк Фейгін покинув зал суду, відправившись до Москви у службових справах. Адвокат Микола Полозов також просив суд закінчити сьогоднішні слухання до 17:00 мск з тих же причин.