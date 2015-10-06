Сьогодні в Україні трохи похолодає, на північ країни прийдуть дощі
07:45, 06 жовтня 2015Суспільство
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Сьогодні по всій території України, крім північних областей, синоптики пообіцяли від +15 до +24, без опадів.
У північних областях сьогодні очікуються дощі / flickr.com/photos/deizi
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
На сході країни температура повітря становитиме від +21 до +24, у центрі - від +16 до +22, у південних областях очікується від +20 до +24, у західних - від +16 до +21, у північних регіонах - від +15 до +21.
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У столиці сьогодні опадів не передбачається, температура від +16 до +18.
Раніше УНІАН повідомляв, що 7-8 жовтня у зв'язку із вторгненням в Україну холодного арктичного повітря з півночі очікується значне похолодання.
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