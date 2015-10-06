У Рівному розпочався набір до поліції, на вулицях міста патрульні з'являться в лютому

Як передає кореспондент УНІАН, документи охочих вступити до лав поліції приймають у реконструйованому приміщенні будинку культури в парку культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка.

Під час урочистої презентації нової поліції керівник патрульної поліції України Олександр Фацевич повідомив, що в Рівному працюватиме 200 поліцейських, (21 екіпаж).

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За його словами, наразі заяви подали понад 160 охочих стати полісменами.

Прийом анкет триватиме три тижні - до 27 жовтня, далі буде тестування та навчання упродовж двох з половиною місяців. На вулиці міста нові патрульні вийдуть у лютому наступного року.