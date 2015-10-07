Яценюк просить Раду в четвер прийняти закони, необхідні для введення безвізового режиму з ЄС
13:52, 07 жовтня 2015Суспільство
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Прем'єр вважає, що парламент проявить мудрість.
/ REUTERS
Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив під час засідання Кабміну, передає кореспондент УНІАН.
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"Думаю, що парламент проявить мудрість і завтра всі закони, які є необхідною умовою для отримання громадянами України безвізового режиму, будуть прийняті шанованою ВРУ", - сказав Яценюк.
Раніше глава МЗС Павло Клімкін заявив, що розраховує на безвізовий режим з ЄС у 2016 році.
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