Яценюк просить Раду в четвер прийняти закони, необхідні для введення безвізового режиму з ЄС

Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив під час засідання Кабміну, передає кореспондент УНІАН.

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"Думаю, що парламент проявить мудрість і завтра всі закони, які є необхідною умовою для отримання громадянами України безвізового режиму, будуть прийняті шанованою ВРУ", - сказав Яценюк.

Раніше глава МЗС Павло Клімкін заявив, що розраховує на безвізовий режим з ЄС у 2016 році.