У Держприкордонслужбі усунули від посад голів Східного і Західного управлінь

Про це кореспонденту УНІАН повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

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Він зазначив, що сьогодні відбулось чергове засідання колегії Держприкордонслужби, на якому розглядалася низка питань, в тому числі стан оперативно-службової діяльності за дев'ять місяців поточного року, наскільки ефективно прикордонники підготовлені до осінньо-зимового періоду, питання протидії корупції, боротьби із злочинністю на державному кордоні та багато інших питань.

"В ході цього засідання було проаналізовано стан діяльності кожного регіонального управління, кожного органу охорони кордону, тобто прикордонного загону, і за рішенням цього засідання колегія прийняла рішення і двох начальників регіональних управлінь, це начальника Східного регіонального управління і начальника Західного регіонального управління, було усунуто від їхніх посад за певні прорахунки в організаційній діяльності та організації служби", - наголосив Слободян.

Як пояснив помічник голови Держприкордонслужби, мова не йде про звільнення.

"Ми військовослужбовці, тому зі служби ніхто нікого не звільняв. Їх усунуто від виконання обов'язків за займаними посадами", - сказав Слободян.

Також він зазначив, що усунуті особи будуть виконувати обов'язки на якихось інших ділянках відповідальності, а посади начальників регіональних управлінь будуть обіймати інші люди.

На сайті Держприкордонслужби відзначено, що посаду начальника Західного регіонального управління обіймав генерал-майор Володимир Плешко, а Східного - Олександр Біньковський.