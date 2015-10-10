У Києві побили луганського сепаратиста Клінчаєва

Про це повідомляється на сайті колишнього депутата Верховної Ради Володимира Олійника, який виїхав з України в Росію, рятуючись від правосуддя.

У тексті говориться, що Клінчаєва побили біля під'їзду його будинку троє невідомих. Нині він у важкому стані перебуває в лікарні.

Як пише Четверта влада, за іншими даними, Клінчаєва побили в одному зі столичних ресторанів, де він посварився з відвідувачем.

Арсен Клінчаєв відомий своїми радикальними антиукраїнськими поглядами. У березні 2014 року він закликав жителів Луганська озброюватися і воювати проти України. Після цих закликів у місті почалися військові дії, які призвели до загибелі кількох тисяч людей.

Після початку сутичок у Луганську Арсен Клінчаєв виїхав до Києва, де проживає в даний час. Як нещодавно вдалося з'ясувати журналістам, Клінчаєв володіє трьома квартирами в столиці.