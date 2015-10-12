На Донеччині судитимуть інформатора "ДНР", який передавав бойовикам данні про пересування сил АТО
Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Київ. 12 жовтня. УНІАН. Прокуратура Донецької області направила до суду кримінальне провадження щодо 58-річного мешканця Донецька, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.
Читайте такожВ Іраку внаслідок авіаудару поранено лідера ІДІЛ - ЗМІ
Як повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, своїми умисними діями чоловік сприяв незаконній діяльності терористичної організації.
"Під час досудового розслідування встановлено, що чоловік з липня 2014 року по червень 2015 року перебував у лавах терористичної організації "ДНР". На території Ясинуватського району він збирав та передавав терористам дані щодо дислокації та переміщення підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань України, задіяних у проведенні Антитерористичної операції", – йдеться у повідомленні.
Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. За співпрацю з терористами чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.