На Донеччині судитимуть інформатора "ДНР", який передавав бойовикам данні про пересування сил АТО

Київ. 12 жовтня. УНІАН. Прокуратура Донецької області направила до суду кримінальне провадження щодо 58-річного мешканця Донецька, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Читайте такожВ Іраку внаслідок авіаудару поранено лідера ІДІЛ - ЗМІ

Як повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, своїми умисними діями чоловік сприяв незаконній діяльності терористичної організації.

"Під час досудового розслідування встановлено, що чоловік з липня 2014 року по червень 2015 року перебував у лавах терористичної організації "ДНР". На території Ясинуватського району він збирав та передавав терористам дані щодо дислокації та переміщення підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань України, задіяних у проведенні Антитерористичної операції", – йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. За співпрацю з терористами чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.