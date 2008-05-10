Половина кримчан розцінюють стан свого здоров`я як ”добрий” (статистика)

За даними Головного управління статистики в АРК, половина населення Автономної Республіки Крим оцінює стан свого здоров`я як «добрий» (в цілому по Україні – 43%).

Як передає кореспондент УНІАН, 43% кримчан вважають, що стан їхнього здоров`я «задовільний» (по Україні – 46%); 8% оцінюють стан свого здоров`я як «поганий» (по Україні – 12%).

Кожні два з трьох жителів АР Крим впродовж останніх 12 місяців перенесли різні захворювання, при цьому у 49% хворих знизилася життєва активність, у кожного четвертого – повсякденна працездатність. Практично кожен третій кримчанин має хронічні захворювання або проблеми зі здоров`ям, із них 39% мають гіпертонію, 32% – серцеві захворювання, 13% – артроз, артрит (в т.ч. ревматоїдний).

Впродовж останніх дванадцяти місяців кожні чотири з п`яти жителів АР Крим зверталися по медичну допомогу, з них 53% – у зв`язку з хворобою або проблемою зі здоров`ям, 43% – у зв`язку з проходженням профілактичного огляду. Із загального числа осіб, які проходили лікування в лікарні, 81% брали з собою в лікарню медикаменти, 79% – їжу, 67% – постільну білизну. Нічого з вищепереліченого не брали 10% хворих.

Кількість домогосподарств, в яких хто-небудь з членів впродовж останніх 12 місяців потребував медичної допомоги, придбання ліків і медичного приладдя, склало 717,7 тис., або 96,2% від загальної кількості домогосподарств Криму. У разі потреби не змогли одержати медичну допомогу, придбати ліки і медичне приладдя 68 тис. домогосподарств (9,5% від загальної кількості тих, хто потребує).

Унаслідок дуже високої вартості в 52,7 тис. домогосподарств хто-небудь з його членів не зміг придбати ліки, в 19,4 тис. – зробити протезування, в 16,4 тис. – відвідати стоматолога, в 10,1 тис. – пройти лікувальні процедури, в 7,9 тис. – одержати лікування в стаціонарі.