У Донецьку затримано наркокур`єра, який виявився дитячим лікарем
17:01, 25 липня 2006Суспільство
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Вилучено амфетаміну на 55 тис. гривень
У Донецьку співробітники відділу з боротьби з незаконним оборотом наркотиків міськуправління міліції затримали наркокур`єра, який виявився дитячим лікарем однієї з поліклінік області.
Як повідомили УНІАН в Центрі зі зв`язків з громадськістю обласного УВС, у 27-річного чоловіка було знайдено поліетиленовий пакет з білим порошком. Експертиза визначила вилучене як "психотропну речовину амфетамін" вагою 226 грамів.
Приблизна ціна вилученої партії становила понад 55 тис. гривень.
Зараз з`ясовується, звідки і для яких цілей чоловік привіз у Донецьк партію амфетаміну.
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