У Донецьку затримано наркокур`єра, який виявився дитячим лікарем

У Донецьку співробітники відділу з боротьби з незаконним оборотом наркотиків міськуправління міліції затримали наркокур`єра, який виявився дитячим лікарем однієї з поліклінік області.

Як повідомили УНІАН в Центрі зі зв`язків з громадськістю обласного УВС, у 27-річного чоловіка було знайдено поліетиленовий пакет з білим порошком. Експертиза визначила вилучене як "психотропну речовину амфетамін" вагою 226 грамів.

Приблизна ціна вилученої партії становила понад 55 тис. гривень.

Зараз з`ясовується, звідки і для яких цілей чоловік привіз у Донецьк партію амфетаміну.