Блокада Криму: активісти будуть домагатися повного відключення півострова від електроенергії
Активісти мають намір продовжувати енергетичну блокаду окупованого півострова поки Крим не буде повністю відключений від електроенергії.
Про це заявив координатор блокади Криму Ленур Іслямов в ефірі "5 каналу".
"Енергетичну блокаду ми почали і вона буде продовжуватися до того моменту, поки ми повністю не відключимо Крим весь під нуль", - заявив Іслямов.
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"Ми будемо тиснути на владу, щоб вона в особі Верховної Ради України прийняла закон про заборону постачання електроенергії до Криму. Щоб це було на офіційному рівні зроблено, а не на нашому рівні. Ми - громада, ми закликаємо владу, щоб вона це зробила, а не ультиматуми ставимо. Ми тиснемо на владу своєю громадянською позицією для того, щоб вона це зробила, спираючись на нашу громадянську позицію", - підкреслив він.
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Як повідомляв УНІАН, українські енергетики 11 жовтня припинили поставки електрики до Криму по лінії "Мелітополь-Джанкой". Заступник голови штабу цивільної ініціативи щодо блокади Криму Ізет Гданов повідомив, що близько пошкодженої ЛЕП зібралися сотні учасників блокади, в тому числі і місцеві мешканці, і енергетики не могли продовжити ремонтні роботи і закільцювали дану гілку. За словами глави Міненерго Демчишина, енергетичної блокади Криму немає.