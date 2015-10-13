Блокада Криму: активісти будуть домагатися повного відключення півострова від електроенергії

Про це заявив координатор блокади Криму Ленур Іслямов в ефірі "5 каналу".

"Енергетичну блокаду ми почали і вона буде продовжуватися до того моменту, поки ми повністю не відключимо Крим весь під нуль", - заявив Іслямов.

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"Ми будемо тиснути на владу, щоб вона в особі Верховної Ради України прийняла закон про заборону постачання електроенергії до Криму. Щоб це було на офіційному рівні зроблено, а не на нашому рівні. Ми - громада, ми закликаємо владу, щоб вона це зробила, а не ультиматуми ставимо. Ми тиснемо на владу своєю громадянською позицією для того, щоб вона це зробила, спираючись на нашу громадянську позицію", - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, українські енергетики 11 жовтня припинили поставки електрики до Криму по лінії "Мелітополь-Джанкой". Заступник голови штабу цивільної ініціативи щодо блокади Криму Ізет Гданов повідомив, що близько пошкодженої ЛЕП зібралися сотні учасників блокади, в тому числі і місцеві мешканці, і енергетики не могли продовжити ремонтні роботи і закільцювали дану гілку. За словами глави Міненерго Демчишина, енергетичної блокади Криму немає.