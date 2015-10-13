У Дніпропетровську терорист "ДНР" спробував закласти бомбу з 11 кілограмами пластиду в громадському місці

Зловмисника затримано під час спроби зробити закладку вибухівки в одному з громадських місць Дніпропетровська, повідомили УНІАН у прес-центі Служби безпеки України.

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В ході спецоперації у терориста вилучено 11 кілограмів пластиду з електродетонаторами до нього та дві бойові гранати РГД-5 та Ф-1, йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, колишній військовослужбовець ГРУ СРСР був залучений до співпраці з так званим "МГБ ДНР" під час волонтерської роботи з обміну полоненими. Його також залучали до диверсійної діяльності на території Дніпропетровської області.

Агента терористів заарештовано, йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.