Президент: 14 жовтня - свято всіх, хто любить Україну
10:23, 14 жовтня 2015Суспільство
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Президент України Петро Порошенко привітав українців з Днем захисника України.
Президент України Петро Порошенко / Фото УНІАН
На своїй сторінці у Twitter глава держави підкреслив, що 14 жовтня - свято всіх, хто любить Україну.
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"З Днем захисника України! 14 жовтня - свято всіх, хто любить Україну. Свято тих, хто тілом, серцем і душею відчув свою відповідальність і причетність до оборону України", - зазначив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 жовтня, Україна вперше відзначає День захисника.
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