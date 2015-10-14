Президент: 14 жовтня - свято всіх, хто любить Україну

На своїй сторінці у Twitter глава держави підкреслив, що 14 жовтня - свято всіх, хто любить Україну.

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"З Днем захисника України! 14 жовтня - свято всіх, хто любить Україну. Свято тих, хто тілом, серцем і душею відчув свою відповідальність і причетність до оборону України", - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 жовтня, Україна вперше відзначає День захисника.