З 1 червня можна буде оцінити нову послугу від Вінського

З 1 червня на Південній залізниці діятиме нова послуга для пасажирів – можливість зарезервувати через інтернет вільні місця в потягах далекого слідування країнами СНД.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПЗ, місце можна буде зарезервувати на офіційному сайті: www.pz.gov.ua. Для цього необхідно за допомогою платіжної банківської картки сплатити вартість послуги – 10 гривень – і роздрукувати спеціальний талон з кодом штриха. А сам квиток потрібно викупити впродовж двох наступних діб у касах Північного терміналу (м. Харків), показавши талон і посвідчення особи чи паспорт.