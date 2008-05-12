Зростання промислового виробництва в Україні становить 8%

В Україні зростання промислового виробництва в квітні 2008 року, порівняно з квітнем 2007 року, становило 8,3%, в січні-квітні ц.р. проти аналогічного періоду 2007 року - 8%. При цьому в квітні 2008 року проти березня 2008 року зафіксований спад на рівні 1%.

Такі дані УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, зростання обсягів промвиробництва в квітні 2008 року проти квітня 2007 року за галузями становило: видобувна промисловість - 3,9% (у січні-квітні 2008 року до січня-квітня 2007 року - 4%), видобуток корисних копалин, окрім паливно-енергетичних - 7,6% (8,1%), видобуток паливно-енергетичних корисних копалини - 0,7% (0,7%).

В обробній промисловості зростання виробництва в квітні 2008 року проти квітня 2007 року становило 9,2% (8,7%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - 4,8% (9,2%).

У легкій промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 1,9% (5,1%): у текстильній промисловості і пошитті одягу, хутра і виробів з нього - спад 3,7% (0,7%), у виробництві шкіри, виробів з неї - зростання 21% (26%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, зростання виробництва в квітні 2008 року проти квітня 2007 року становило 20,4% (21,2%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі - 12,6% (14,8%), обсяги виробництва коксу і продуктів нафтопереробки знизились на 9,3% (спад 17,3%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксоване зростання виробництва на рівні 4,5% (7,5%), зокрема в хімічному виробництві - 0,3% (3,3%), у виробництві гумових і пластмасових виробів - 18,4% (21,4%). У виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) зростання в 16,8% (20%).

У Держкомстаті повідомили, що в квітні 2008 року в металургії і виробництві готових металевих виробів, порівняно з квітнем 2007 року, зростання виробництва становило 4,2% (2,3%), в машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 32,2% (32,9%), зокрема, у виробництві машин і устаткування - 17,4% (19,7%), виробництві електричного і електронного і оптичного устаткування - 28,3% (29,1%), виробництві транспортного устаткування - 42,8% (43,4%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксоване зростання на 0,9% (5,4%).

Довідка УНІАН. У січні-квітні 2007 року проти січня-квітня 2006 року промвиробництво в Україні виросло на 12,8%.