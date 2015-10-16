В поліклініки Маріуполя надійшли вакцини проти поліомієліту
15:32, 16 жовтня 2015Суспільство
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У міські дитячі поліклініки Маріуполя почала надходити вакцина проти поліомієліту.
REUTERS
«Якщо говорити про наш лікувальний заклад, то вакцин ми отримали в достатній кількості як крапельних, так і ін'єкційних. Медсестри вже обдзвонюють батьків дітей, яким вона за віком необхідна», - повідомляє 0629 з посиланням на амбулаторію №1 ЦПМСД №5.
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Тут зазначили, що вакцинувати дітей віком від 0 до 6 років, будуть як у поліклініці, так і дошкільних установах.
Медики рекомендують батькам дітей, яким з різних причин вчасно не була проведена вакцинація проти поліомієліту, також цікавитися з приводу надходження вакцин в лікувальні установи.
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