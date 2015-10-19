У лікарні залишаються двоє постраждалих внаслідок аварії катера на Одещині - віце-прем`єр

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова урядової комісії з розслідування причин аварії, віце-прем`єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко на брифінгу в Києві.

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«Із постраждалих залишаються у центральній районній лікарні Білгород-Дністровського всього дві людини. Одна - із пневмонією, друга - з осколковим переломом кінцівки. Всі інші вже покинули лікарню», - зазначив він.

«Дослідження щодо наявності алкогольного сп’яніння серед пасажирів поки що в матеріалах комісії немає, ця інформація збирається та буде надана вже в кримінальному розслідуванні», - додав Зубко.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня у Чорному морі поблизу селища Затока перекинувся катер «Іволга», на борту якого перебували 36 осіб. Загинули 14 осіб, врятувати вдалося 22 особи. Зубко не виключив, що на борту катера могли перебувати ще 8 осіб.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Капітана судна затримано.