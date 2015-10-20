Блокада Криму: Активісти мають намір блокувати ремонт підірваних електроопор

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив координатор громадянської блокади Криму Ленур Іслямов.

Він зазначив, що йому невідомо, хто підірвав опори, незважаючи на те, що активісти заявляли, що після продовольчої блокади мають намір організувати і енергетичну, але цілі щось підривати не було, але були прихильники, які були налаштовані більш жорстко, ніж організатори акції.

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"Люди, які живуть в Криму, вони могли насправді вийти, вони могли це зробити. Мало того, тут у нас воююча країна, тут можна знайти все, що завгодно в цій країні, тому це міг зробити хто завгодно. Міг навіть зробити той, хто хоче, що б нашу мирну акцію уявити більш радикальною, і налаштувати проти нас усю решту Україну", - підозрює Іслямов.

"Якщо зараз будуть знову ставити опори, природно, ми будемо блокувати ремонт цих опор, однозначно", - обіцяє активіст при цьому.

Він підтверджує, що на одній з опор залишився снаряд, його знешкодили, а два підірваних стовпа підлягають утилізації, замість них потрібно поставити нову опору. Лінію вже вимкнули, а представники "Укренерго" працюють на місці подій.

Як повідомляв УНІАН, за даними управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, сьогодні вночі біля Чонгара, на адміністративному кордоні з анексованому Криму, невідомі особи підірвали дві електроопори, які подають електрику на півострів. Обидві опори лінії Мелітополь-Джанкой пошкоджено, але не впали.