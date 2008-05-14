Ющенко звернувся до Тимошенко письмово

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звертає увагу уряду на необхідність врегулювання ряду проблемних питань агропромислового комплексу і, зокрема, зернового ринку, а також наполягає на виконанні положень Указу «Про деякі заходи щодо розвитку ринку зерна».

Як повідомляє прес-служба глави держави, у листі до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Президент нагадав, що дотепер залишаються невиконаними окремі пункти зазначеного Указу, а реалізація інших пунктів потребує невідкладного прискорення.

Зокрема, неврегульоване питання проведення індексації грошових доходів населення та перегляду наборів продуктів, товарів та послуг для визначення прожиткового мінімуму. Також немає позитивних зрушень у поліпшенні підприємницького середовища та інвестиційного клімату у зерновій галузі, прогнозованості державного регулювання аграрних ринків.

«Недостатнє фінансування Аграрного фонду може призвести до чергового провалу у формуванні державного продовольчого резерву», - зазначається у листі Президента. - «...Державна підтримка сільськогосподарських виробників недостатньо ефективна, свідченням чого є зменшення поголів`я худоби та виробництва молока, а також збитковість галузі тваринництва». Зокрема, станом на 1 квітня в Україні чисельність поголів`я великої рогатої худоби на 10,6% менша, ніж торік у той же час, а виробництво молока у січні-березні знизилося на 3,2%. За попередніми даними, зауважив Президент, збитковість тваринництва у 2007 році становила мінус 13,3%, а загальна сума збитків становить майже 1,4 млрд. грн.

За таких показників збільшення у бюджеті-2008 обсягів фінансування програм підтримки сільгоспвиробників на 500 млн. грн., програми компенсації відсоткових ставок за кредитами на 333 млн. грн., видатків на компенсацію страхових внесків на 150 млн. грн. «є недостатнім для подолання негативних тенденцій та стагнаційних процесів у вітчизняному сільському господарстві», констатував глава держави у листі до керівника уряду.

В.ЮЩЕНКО також відзначив незадовільний рівень виділення у першому кварталі 2008 року бюджетних коштів на програми розвитку АПК, зокрема здешевлення кредитів, страхування, розвиток комунального господарства на селі, компенсацію вартості сільгосптехніки та підтримку її виробництва тощо.

«Прорахунки у державній аграрній політиці, недостатній рівень захисту вітчизняних виробників від недобросовісної конкуренції в значній мірі призвели до зростання споживчих цін», - констатував Президент.

На його переконання, посилення адміністративного втручання у ринкові процеси, яке нині використовує уряд, не може врегулювати проблему зростання цін, оскільки неодмінно призведе до зниження конкуренції та посилення монопольних проявів на регіональних ринках.

Водночас глава держави висловив впевненість, що одним з основних способів подолання інфляції є суттєве збільшення пропозиції сільгосппродукції на внутрішньому ринку.

Ураховуючи також необхідність підвищення конкурентоспроможності вітчизняних аграрних підприємств усіх форм власності, недопущення погіршення умов господарювання в АПК після вступу України до Світової організації торгівлі та поглиблення інтегрування до Європейської спільноти, Президент очікує від уряду «невідкладних заходів для врегулювання порушених питань» і виконання положень Указу «Про деякі заходи щодо розвитку ринку зерна». Інформація про реалізовані кроки має бути надана главі держави до 1 вересня.