Жодних причин оголошувати зараз мобілізацію не існує – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу в Івано-Франківську.

"Жодної необхідності оголошувати зараз мобілізацію не існує", - заявив Порошенко.

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При цьому він підкреслив, що якщо агресор відновить бойові дії, то Збройні сили України мають бути напоготові.

"Пізніше восени буде призов військовозобов'язаних, це не є мобілізація, це будуть юнаки до 20 років, обмежена кількість, і не для спрямування в зону АТО, а для проведення військового вишколу, військового навчання", - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, в Україні через ситуацію на Донбасі, спричинену вторгненням російських військ, 210 тис. українців прийшли на військову службу за 6 хвиль мобілізації.

14 жовтня Порошенко, зокрема, зазначив, що внаслідок візитів до Брюсселя, Берліна, Нью-Йорка та Парижа вдалося “якщо не завершити, то поставити на паузу гарячу фазу конфлікту” на Донбасі.