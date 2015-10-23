На Харківщині підтримувати порядок під час виборів будуть майже 11 тисяч правоохоронців

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, в тому числі будуть залучені представники відомчих вишів, Нацгвардії, прикордонної служби.

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За даними міліції, в обласному та міському главках створені оперативні штаби для відстеження ситуації під час проведення передвиборчої кампанії та виборів депутатів місцевих, сільських, селищних, міських голів. Особовий склад харківської міліції переведений на посилений варіант несення служби.

"Харківські правоохоронці зроблять усе можливе, щоб вибори пройшли без порушень чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.