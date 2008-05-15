Мер Івано-Франківська заборонив примусові ”смертельні” щеплення

Івано-Франківський міський голова Віктор АНУШКЕВИЧУС заборонив примусове щеплення проти кору та краснухи вакциною індійського виробництва. Про це повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі міського голови.

“Дійсно Івано-Франківський міський голова Віктор АНУШКЕВИЧУС заборонив “насильницькі” щеплення проти кору та краснухи”, – зауважили у прес-службі. За словами міського голови зараз “вчені дискутують: чи допомагають ці щеплення чи шкодять”. “Побічні прояви дуже серйозні. – сказав мер на апаратній нараді міськвиконкому. – Особливо для жінок і їхньої репродуктивної функції. Крім цього ця вакцина не сертифікована в Україні, а лише в країнах Азії”.

У прес-службі стверджують, що ГОЛОВНИЙ санітарний лікар міста Микола НЕДОСТУП погодився з аргументами В.АНУШКЕВИЧУСА щодо недоцільності примусового щеплення проти кору і краснухи. Мовляв, щеплення варто проводити лише “за бажанням”.

Як повідомили УНІАН в управлінні охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, Прикарпаття отримало в достатній кількості вакцину індійського виробництва. 26 травня в області розпочнеться масова безкоштовна вакцинація проти кору і краснухи спеціальними самоблокуючими шприцами. Медики запевняють громадськість краю, що вакцина індійського виробництва “насправді сертифікована в Україні”, яка після позитивного висновку ВООЗ пройшла тестування в Київському центрі імунології. За їхніми словами, в Україні названою вакциною уже 6 років проводять щеплення і не було “жодних ексцесів”.

Позавчора Управління охорони здоров`я Донецької області заборонило проведення імунізації проти кору й краснухи до з`ясування причин смерті 11-классника із Краматорська.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник облуправління Олександр АНІЩЕНКО, 12 травня у старшокласника із Краматорська через три години після щеплення піднялася висока температура, близько 19 години його було госпіталізовано до лікарні. Потім близько першої ночі стан підлітка різко погіршився, в зв`язку з чим його було переведено в реанімаційне відділення. Медики робили все для стабілізації стану хворого, проте його життя врятувати не вдалося, констатував О.АНІЩЕНКО.