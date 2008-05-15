Український Посол при ЄС розставляє крапки над олією

Україна сподівається завтра у першій половині дня передати усю інформацію щодо забрудненої олії Єврокомісії.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив голова Представництва України при ЄС, Посол Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

“Маємо велику надію завтра, в першій половині дня отримати відповідну інформацію і передати її Єврокомісії”, - сказав він.

А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ зазначив, що всередині квітня в окремих країнах-членах ЄС контролюючими органами було виявлено соняшникову олію з домішками дизельного мастила. Ці домішки, за словами А.ВЕСЕЛОВСЬКОГО не були небезпечними для здоров’я людини, однак були досить помітними для того, щоб виходити за межі стандартів на продовольство.

За словами посла України при ЄС, представництво України, отримавши запит від Єврокомісії, негайно звернулося до компетентних органів в Україні, зокрема, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства аграрної політики та Кабінету міністрів України. Робота в Україні проводилася під керівництвом головного санітарного лікаря.

А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ зазначив, що в ході перевірок, факт забруднення соняшникової олії було встановлено, і зараз ведеться розслідування, чому так сталося, а також розробляються заходи щодо уникнення таких ситуацій в майбутньому.

Посол України при ЄС також зазначив, що Представництво передало отриману ним інформацію Єврокомісії.

“Далі здається вийшла певна бюрократична неув’язка. Ми (Представництво при ЄС – УНІАН) передали інформацію про те, що факт такий в Україні, на жаль, встановлений, і зараз розслідується, чому так сталося, що невеличка кількість дизельного мастила потрапила до соняшникової олії, і виробляються заходи щодо убезпечитись від цього на майбутнє. Але інформація, надіслана в представництво Єврокомісії в Києві, була недостатньо чіткою”, - сказав А.ВЕСЕЛОВСЬКІЙ, зазначивши, що ці розбіжності викликали певне занепокоєння у Єврокомісії.

Посол України при ЄС також зазначив, що представництво ще раз звернулося до Кабінету Міністрів України з проханням зобов’язати відповідних осіб довести роботу до кінця. А.ВЕСЕЛОВСЬКІЙ також зазначив, що особисто спілкувався з цього питання з віце-прем’єр-міністром України з питань європейської та міжнародної інтеграції Григорієм НЕМИРЕЮ, який курирує це питання в уряді.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія вимагає від України сьогодні до 19.00 за київським часом (18-00 за середньоєвропейським часом) надати гарантії уникнення випадків забруднення соняшникової олії в майбутньому.

Єврокомісія, зокрема, вимагає брати зразки і проводити дослідження кожної партії соняшникової олії на можливість наявності в ній нафти, надавати сертифікати разом з аналітичними доповідями про відсутність неприпустимого рівня забруднення олії, надавати деталі протоколів щодо відбору зразків, лабораторій та методів аналізу, що використовуються при здійсненні перевірки олії на наявність нафти, надати гарантії, що соняшникова олія не експортуватиметься до ЄС до здійснення всіх заходів, перелічених вище.

6 травня цього року Єврокомісія направила листа українській владі, в якому попросила повідомити результати розслідування щодо джерел забруднення олії, повідомити про здійснені заходи для уникнення такого роду забруднень в майбутньому, а також надати гарантії відсутності неприпустимого рівня нафти в олії шляхом покращення аналізу будь-яких партій олії, що відправляється на експорт до Європейського Союзу.

Забруднену соняшникову олію походженням з Україну було виявлено на європейських ринках наприкінці квітня. Одразу після виявлення Єврокомісія запропонувала всім країнам-членам відкликати з ринку всю забруднену олію українського походження, а також продукти, що містили понад 10% забрудненої української олії.

Загалом, забруднена олія була виявлена в 13-ти країнах-членах Європейського економічного простору: Бельгії, Німеччині, Іспанії, Франції, Великобританії, Греції, Ірландії, Італії, Нідерландах, Норвегії, Португалії, Румунії, Швеції та в 9-ти третіх країнах: Албанії, Азербайджані, Гані, Монако, Мальдівах, Туреччині, Тайвані, Танзанії та Вануату.

Загальний обсяг експорту української соняшникової олії на ринок ЄС сягає 1 млрд. дол. на рік.