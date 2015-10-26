До Болгарії на лікування прибули шестеро поранених українських військових

18:16, 26 жовтня 2015
Суспільство
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Військових було доставлено до лікувально-реабілітаційного центру (ЛРЦ) Військово-медичної академії Міноборони Болгарії у міста Хісар, де вони пройдуть курс лікування і реабілітації.

Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН в Департаменті політики і комунікацій МЗС України, в аеропорту Софії 25 жовтня героїв зустріли посол України в РБ Микола Балтажи, представники Посольства, Союзу українців в Болгарії «Мати Україна», а також болгарські волонтери.

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Для надання сприяння лікарям ЛРЦ і пораненим військовослужбовцям під час їх перебування у лікувальному закладі залучено представників української громади.

Усі витрати, включаючи переліт, трансфер від аеропорту, проживання, харчування, курс лікування військових, взяв на себе почесний консул України в м.Бургас Димитр Караненов.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Болгарії лікувалися 12 поранених українських бійців.

22 жовтня голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець повідомила, що Болгарія запропонувала Україні протягом двох років реабілітувати до 300 поранених під час проведення антитерористичної операції військовослужбовців.

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