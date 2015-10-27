У Києві адвокати вийшли на мітинг з вимогою покращити умови ув'язнення (відео)
10:50, 27 жовтня 2015Суспільство
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У Києві під Лук'янівським СІЗО мітингує кілька десятків адвокатів за поліпшення умов укладення.
Скріншот відео 17 каналу / Youtube
Про це повідомляє "112 Україна".
"Зараз вони озвучують свої вимоги, серед них - це приведення слідчих кабінетів у належний санітарний стан, усунення перешкод спілкування з клієнтами і впровадження спілкування з підзахисними через інтернет. Аналогічні акції повинні відбутися і в інших містах України. Адвокати також підготували петицію, яку вони зараз повинні передати керівникам СІЗО", - йдеться в повідомленні.
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Раніше УНІАН повідомляв, в яких умовах живуть ув'язнені в Лукаьянівському СІЗО.
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