У Києві адвокати вийшли на мітинг з вимогою покращити умови ув'язнення (відео)

Про це повідомляє "112 Україна".

"Зараз вони озвучують свої вимоги, серед них - це приведення слідчих кабінетів у належний санітарний стан, усунення перешкод спілкування з клієнтами і впровадження спілкування з підзахисними через інтернет. Аналогічні акції повинні відбутися і в інших містах України. Адвокати також підготували петицію, яку вони зараз повинні передати керівникам СІЗО", - йдеться в повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, в яких умовах живуть ув'язнені в Лукаьянівському СІЗО.