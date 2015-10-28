МОЗ України та ПРООН підписали договір на закупівлю ліків для реалізації державних програм

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, цей договір є частиною спільних зусиль допомоги системи ООН уряду України у питаннях закупівель для національних програм у галузі охорони здоров’я, першим етапом якого стало підписання Меморандуму між ЮНІСЕФ та МОЗ. Також дана співпраця направлена на покращення системи державних закупівель ліків, зміцнення спроможності МОЗ забезпечити прозорі та ефективні державні закупівлі.

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«Сьогодні відбувається історична подія - МОЗ підписує дуже важливий контракт з ПРООН на закупівлю лікарських засобів на суму 620 070 700 гривень. Ми дякуємо ООН за підтримку України та за готовність разом працювати не тільки над закупівлею лікарських засобів, а й допомагати змінювати всю систему закупівель лікарських засобів в Україні, щоб зробити її прозорою та ефективною», - заявив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі.

Під час підписання договору координатор з гуманітарних питань та головний офіційний представник ООН в Україні Ніл Вокер зазначив: «ООН має світовий досвід у здійсненні широкомасштабних закупівель для урядів різних країн на міжнародних принципах відкритості та прозорості. Ці принципи є також важливими для системних змін в сфері медичних закупівель в Україні».

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На виконання Договору ПРООН планує закупити лікарські засоби та інші вироби медичного призначення для лікування і діагностики туберкульозу, діагностики ВІЛ-інфекції, лікування дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда, лікування дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит В і С, лікування вірусного гепатиту В і С та лікування дітей, хворих на орфанні захворювання.

Крім того, в рамках раніше підписаного Меморандуму між ЮНІСЕФ та МОЗ, ЮНІСЕФ буде закуповувати вакцини та антиретровірусні препарати.

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Усього на міжнародні закупівлі заплановано винести 12 національних програм на загальну суму 2 197 221 000 грн. У рамках підписаного Меморандуму з ЮНІСЕФ заплановано закупівлю вакцин та антиретровірусних препаратів на суму 827 084 600 грн. Також передбачається, що закупівля онкологічних та онкогематологічних препаратів, а також хіміопрепаратів, радіологічних препаратів та препаратів супроводу онкологічних хворих здійснюватиметься через Crown Agents, договір з якими знаходиться на останній стадії погодження, на суму 750 065 700 грн.