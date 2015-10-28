Погода на сьогодні: в середині тижня стане прохолодніше

Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

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Сьогодні на заході нашої країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вдень підніметься до +8..+12, вночі заморозки до -3.

У північних областях вдень прогнозують +7..+9, вночі +1..+3 тепла.

На сході вдень +8..+11, вночі 0..+2, також без опадів.

У південному регіоні та Криму найтепліше: +11..+14, вночі 0..+3.

У Києві сьогодні трохи похолодає: +7..+9, вдень +1..+3 – вночі.