Погода на сьогодні: в середині тижня стане прохолодніше
08:18, 28 жовтня 2015Суспільство
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По всій Україні очікується ясний і сухий день.
Похолодання 28 жовтня / Pexels
Про це повідомляє Український Гідрометцентр.
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Сьогодні на заході нашої країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вдень підніметься до +8..+12, вночі заморозки до -3.
У північних областях вдень прогнозують +7..+9, вночі +1..+3 тепла.
На сході вдень +8..+11, вночі 0..+2, також без опадів.
У південному регіоні та Криму найтепліше: +11..+14, вночі 0..+3.
У Києві сьогодні трохи похолодає: +7..+9, вдень +1..+3 – вночі.
Погода на 27 жовтня / Гідрометцентр
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