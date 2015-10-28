Біля будівлі суду облили зеленкою екс-нардепа Мірошниченка (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, до групи «свободівців», котрі чекають на засідання суду у справі колишнього депутата Юрія Сиротюка, підійшов невідомий чоловік, на вигляд близько 40 років і хлюпнув в обличчя Мірошниченко зеленку.

Чоловік заявив журналістам, що Мірошниченко співпрацював з комуністами.

Між «свободівцями» та цим чоловіком виникла словесна перепалка.

Представники міліції в конфлікт не втручалися.

Пізніше чоловік, який облив Мірошниченко зеленкою, назвався представником громадської організації «Не мовчи». Його звати Орест Гаранджа.

Правоохоронці затримали чоловіка, однак він і не тікав. Діставши паспорт, чоловік заявив міліціонерам, що готовий понести відповідальність за свій вчинок.

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У свою чергу Мірошниченко назвав цю людину душевнохворим і сказав, що він давно переслідує його, звинувачуючи у співпраці з комуністами.