Кримський суд заочно заарештував Чубарова (документи)

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Постановою Київського районного суду міста Сімферополя від 6 жовтня 2015 року, мені, як «звинувачуваному у вчиненні злочину, передбаченого ч.2. ст.280.1 КК РФ, було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном до двох місяців, обрахування якого визначено судом, з моменту його екстрадиції на територію Російської Федерації або фактичного затримання на території Російської Федерації», - зазначив Чубаров.

Він додав, що в цій статті Кримінального кодексу йдеться про публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації.

Читайте такожОкупаційна влада Криму пригрозила заборонити діяльність Меджлісу

Підставою для ухвалення такого рішення стало звернення до суду Слідчого відділу УФСБ Росії з питань Криму і Севастополя, додав Чубаров.

«Таким чином, Російська Федерація, яка окупувала Крим, кваліфікує мої дії, як громадянина України, який намагається всіма законними способами і діями сприяти деокупації Криму, злочинними. Виходжу з того, що правоохоронними органами України має бути негайно порушено кримінальні справи щодо конкретних осіб (слідчий УФСБ Росії, суддя, прокурори), які вчинили злочин проти мене, як громадянина України», - наголосив депутат.

Він також додав, що не був сповіщений не тільки про дату і місце проведення судового засідання, а й про характер звинувачень, які йому висуваються. З матеріалами «слідства» його також не ознайомлювали.

«Зрозуміло, ніхто мене не питав про згоду чи відвід кандидатури адвоката, якому було доручено діяти в моїх інтересах. Однак зазначу, що саме до адвоката, як підневільної особи, у мене немає правових претензій, оскільки російська правова система ставить призначеного адвоката у практично безвихідне становище», - написав Чубаров.

Читайте такожУ Чубарова прокоментували "рекомендації" Поклонської не згадувати Меджліс

Крім того, він додав, що «отримані документи окупаційної влади, свідчать про правове свавілля, здійснюване Російською Федерацією на тимчасово окупованій нею території Криму щодо громадян України і мене особисто, буде направлено в Європейський суд з прав людини, на адресу якого я раніше звернувся з позовом проти Російської Федерації».

Як повідомляв УНІАН, 5 липня 2014 року Росія заборонила на 5 років в'їзд до анексованого нею Криму голові Меджлісу кримськотатарського народу Чубарову.

У травні 2015 року кримські ЗМІ повідомили, що ФСБ порушила кримінальну справу проти Чубарова «за заклики до зміни територіальної цілісності Російської Федерації через українські ЗМІ».

Крім того, про порушення кримінальної справи щодо Чубарова заявила і так звана «генпрокурор Криму» Наталія Поклонська. Також вона заявляла, що лідера Меджлісу буде оголошено в розшук.

Статтею 280.1 Кримінального кодексу РФ передбачено покарання у вигляді ув'язнення на термін до 5 років.