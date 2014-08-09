Росія на 5 років заборонила в'їзд до Криму раднику глави меджлісу

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав глава меджлісу Рефат Чубаров. "Сьогодні близько 7 ранку на контрольно-пропускному пункті, встановленому російськими окупантами на адміністративному кордоні між материковою Україною і півостровом Крим, представники ФСБ заборонили в'їзд до Криму Ісмету Юкселю, який повертався додому разом зі своєю родиною (дружина Гаяна і дочка Джаніке) із поїздки за межі Криму", - написав Рефат Чубаров, передає радіо "Свобода".

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За його словами, термін заборони, оголошений Ісмету Юкселю представниками ФСБ Росії – 5 років. "При цьому повідомлення про заборону в'їзду до Криму, яке Ісмет Юксель відмовився підписувати як незаконне і таке, що порушує його права, в руки йому не було вручене", - зазначив глава меджлісу.