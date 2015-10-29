В АП не підтверджують повідомлення про загибель людини унаслідок вибухів у Сватовому

Про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник, передає "112 Україна".

"Станом на цю хвилину жертв цієї пригоди немає, можемо також повідомити, що місцевому населенню зараз нічого не загрожує. На місці події зараз працює комісія міністерства оборони та Генштабу, працює військова служба правопорядку. Крім цього, зараз максимально вживаються заходи, щоб локалізувати і припинити пожежу", - повідомив Мотузяник.

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Причини пожежі, за його словами, встановить комісія.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Сватовому Луганської області горять склади з боєприпасами, у місті чути вибухи. Пізніше заступник голови ВЦА Юрій Клименко заявив, що унаслідок цієї події загинула людина.