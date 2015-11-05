Рибалки потребували човнів, але замість човнів їм подавали терапевтів - голландський правозахисник

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав голландський правозахисник, генеральний секретар міжнародної організації Глобальна ініціатива у психіатрії, викладач університетів Грузії, Литви та України Роберт ван Ворен.

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"Події на сході справді шокуючі. Люди бачать жахливі речі, змушені переносити вкрай стресові ситуації і виявляються в повній розгубленості, не розуміючи, коли їх життя прийде в норму", - розповідає Роберт ван Ворен, відзначаючи, що люди неймовірно витривалі, вони в змозі пережити найгірші жахи і стати сильнішими. На його думку українці - нація, яка є, напевно, найяскравішим підтвердженням цього.

"Насправді 98% людей не потребують професійної психологічної допомоги", - наголошує він, додаючи, що вони переживають природні емоційні стадії. Люди жили тисячоліття і ніколи раніше не потребували "терапевтичного цирку" міжнародної допомоги. "Можливо, я піднімаю неприємну тему, але в цьому і полягає справжня небезпека: людей перетворюють у жертв, розповідаючи, що вони травмовані і потребують допомоги, коли насправді це не так", - говорить фахівець.

Також він зазначає, що в той же час в Україні дійсно є ті, хто страждає від психічних хвороб, але тимчасові благодійники з Заходу не збираються їм допомагати. "Ми знову зосередилися не на тому. На його думку, в країні потрібно побудувати цілісну систему "надання психіатричної допомоги, яка допоможе (в прямому сенсі цього слова) мільйонам людей, в тому числі тим, хто насправді травмований".

Повний текст інтерв'ю Роберта ван Ворена читайте у випуску журналу "Новое время" 6 листопада.